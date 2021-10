Ana Maria Braga passou por um susto neste domingo (24). A apresentadora de 72 anos sofreu uma queda em casa e precisou ser internada no Hospital Beneficiência Portuguesa, em São Paulo . Segundo a assessoria de imprensa da apresentadora, ela passa bem. De acordo com o jornalista Leo Dias, do portal Metrópoles, Ana Maria chegou ao local acompanhada do oncologista Antonio Carlos Buzaid, da filha, Mariana , e do genro.