O técnico Cuca adotou cautela também ao falar sobre a possível classificação do Atlético para a final da Copa do Brasil. Depois de utilizar um discurso ameno ao falar sobre a vantagem de 11 pontos no Brasileirão, o treinador minimizou a vitória por 4 a 0 sobre o Fortaleza na partida de ida da semifinal do torneio de mata-mata e prevê dificuldade no duelo de volta, marcado para esta quarta-feira (27), na Arena Castelão.

Após a vitória por 2 a 1, de virada, sobre o Cuiabá, o técnico fez uma análise sobre a situação do elenco na semifinal da Copa do Brasil.

“Engana-se quem acha que aqui alguém está comemorando alguma coisa. É remar jogo a jogo. ‘Goleadas’ iguais à de hoje, 1 a 0, 2 a 1, é que vão importar lá no final. É ser maduro, eficiente, saber que vamos perder pontos na competição. E faz parte, como aconteceu domingo passado lá em Goiânia (derrota por 2 a 1 para o Atlético-GO. O mesmo time, hoje (domingo, contra o Cuiabá), venceu em casa, o mesmo time venceu na quarta (4 a 0 sobre o Fortaleza, pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil)”, avaliou o comandante.

Cuca ainda fez uma previsão para o jogo contra o Fortaleza, marcado para quarta-feira, na Arena Castelão. O Galo pode perder por até três gols de diferença que avança para a finalíssima – o gol como visitante não é critério de desempate no torneio.

“Agora, a gente está se expondo a outra decisão quarta-feira com o Fortaleza. Também é outro engano se alguém pensa que está decidido, não tem nada decidido. O futebol é muito perigoso, o sucesso e o fracasso estão muito perto. A gente tem que tomar muito cuidado, humildade, ‘feijão com arroz’, é o que a gente vai fazer na quarta e no sábado lá contra o Flamengo. Enfim, fazer o melhor a cada jogo”, concluiu Cuca.