Um carro colidiu com uma van escolar na tarde desta segunda-feira, dia 25, no cruzamento da Rua Bege com Avenida Magenta, no Bairro Vitória, na Zona Leste, de Belo Horizonte.

O motorista do veículo ECO Sport, de 40 anos, ficou preso às ferragens do automóvel e foi retirado pelos bombeiros. Ele teve fratura exposta em uma das pernas e foi levado a um hospital da capital pelo SAMU.