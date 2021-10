Um casal denunciou à Polícia Militar ter sido xingados por uma vizinha com os dizeres “seus preto favelado”, “preto vei chibungo”, “pobres”, “seus passa fome”, “vagabundos” e ainda encontraram uma sacola com fezes de animais na porta da residência, no bairro Olinda, em Uberaba, no Triângulo Mineiro. O caso aconteceu neste domingo (24) e a suspeita, uma idosa de 89 anos, negou o crime.

De acordo com a Polícia Militar, as vítimas contaram que estavam lavando a garagem da casa quando escutaram um barulho no portão. A mulher foi ver o que acontecia e encontrou a vizinha que começou a xingar o casal. A vítima ainda viu uma sacola rente ao portão. Ao abrir o saco viu que tinha fezes de animais domésticos.

O casal contou que não é a primeira vez que a suspeita os agride com xingamentos. Segundo as vítimas, a motivação é a água suja que escorre quando o casal lava a garagem. Eles dizem que lavam até a esquina da rua para não deixar água suja na casa de nenhum vizinho, mas que a suspeita criou uma barreira para a passagem natural da água.

Versão da suspeita

A idosa disse, no boletim de ocorrência, que toda vez que o casal lava a casa, eles deixam a sujeira na porta dela e que eles utilizam sua lixeira de forma indevida. Ela disse ainda que já pediu para eles pararem com isso, pois mora sozinha e tem idade avançada. Ela negou ter colocado a sacola com fezes na porta da casa das vítimas, dizendo não ter animais domésticos, e ter proferido as palavras de injúria racial e baixo calão.

Um boletim de ocorrência por injúria racial foi registrado pela Polícia Militar e entregue à Polícia Civil para investigações.