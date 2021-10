O Campeonato Brasileiro está cada vez mais afunilado, com o Atlético se encaminhando ao bicampeonato, mas diretoria, comissão técnica, elenco e torcedores pregam cautela e não querem comemorar antes da hora. Faltando 10 rodadas para o fim – sem contar os jogos atrasados -, o Galo abriu 11 pontos de vantagem na liderança e segue fazendo sua parte na competição.

A vitória de virada em cima do Cuiabá, empurrada pela torcida que marcou presença no Mineirão, foi muito importante para retomar o caminho da vitória no Brasileirão, após a derrota para o Atlético-GO na última rodada. O gol da virada foi marcado pelo volante Jair, que também prega cautela na reta final.

“Eu confesso que só vou ficar tranquilo quando o campeonato terminar. É difícil a gente ficar tranquilo mesmo sabendo que a gente tem uns pontos na frente. A gente tem que encarar cada jogo como uma decisão, com a mesma seriedade, respeitando sempre o adversário. Acho que é isso. A gente está fazendo um grande trabalho aqui esse ano a gente não pode desligar. Temos totais condições de chegar na frente e colher frutos”, afirmou o volante.

Na próxima rodada, o Galo encara o Flamengo, no Maracanã, no confronto direto na briga pelo título, embora o Rubro-negro já tenha “desanimado” em relação à competição nacional de pontos corridos. Antes do duelo de sábado (30), o Atlético tem o jogo decisivo pela Copa do Brasil, contra o Fortaleza.

Depois de golear o Tricolor do Pici por 4 a 0 dentro do Mineirão, o Atlético tem o jogo da volta para confirmar a classificação à final da Copa do Brasil, mas o discurso também é de cautela, apesar da grande vantagem construída. Para esse jogo, o Galo não poderá contar com o zagueiro Nathan Silva, que já disputou a competição pelo Atlético-GO, então não pode representar o Atlético e nem o volante Allan, suspenso após receber o terceiro cartão amarelo.