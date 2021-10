A partir desta segunda-feira (25) os profissionais da Guarda Civil Metropolitana (GCM) de São Paulo, sepultadores residentes na cidade e fiscais das subprefeituras começam a receber a dose adicional da vacina contra a covid-19. Eles tomarão a CoronaVac. Estão elegíveis todos aqueles que receberam a segunda dose do imunizante há mais de seis meses.

Atualmente, a vacinação contra a covid-19 na capital paulista ocorre tanto para a primeira (D1) quanto para a segunda dose (D2), além da dose adicional para idosos acima de 60 anos de idade e trabalhadores do setor de saúde com mais de 18 anos que tomaram a última dose do esquema vacinal (D1 ou D2) há pelo menos seis meses, exceto grávidas e puérperas.

A vacinação também segue liberada para quem tem mais de 18 anos que tenha alto grau de imunossupressão [enfraquecimento do sistema imunológico]. Para este grupo, com mais de 18 mil pessoas, é preciso ter tomado a última dose do esquema vacinal (segunda dose ou dose única) há pelo menos 28 dias.

A disponibilidade de segundas doses das vacinas pode ser verificada por meio da plataforma De Olho na Fila.

A lista completa de postos pode ser encontrada na página Vacina Sampa.