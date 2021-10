Alô, nação azul! Muito se fala que o clube precisa começar a definir quem deve ficar para a próxima temporada, pois 15 jogadores terão seus contratados se encerrando no fim de dezembro. Mas aí vem o seguinte questionamento: como definir essas situações se nem a permanência de Vanderlei Luxemburgo está garantida? Normalmente, cabe ao treinador essas escolhas. Continuo batendo na tecla que a permanência da comissão técnica tem que ser tratada como prioridade e tem que ser de forma rápida pois faltam apenas sete rodadas para o fim da Série B. Claro que algumas situações já estão sendo tratadas como, por exemplo, as conversas com Fábio, Giovani Picolomo e Welington Nem para as renovações. Quanto à grave crise financeira, aí é para o presidente e a diretoria buscarem as soluções.

Ouça o podcast do Tudo Em Dia: