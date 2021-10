Será lançado nesta segunda (25), o livro “Nossas ruas, nosso patrimônio (in)visível: Dicionário toponímico da região da Lagoinha”, do advogado e especialista em direito urbanístico e patrimônio cultural, Daniel Silva Queiroga.

O evento acontece a partir das 14h30, no Instituto de Estudos de Desenvolvimento Sustentável, na rua Além Paraíba, 442, na Lagoinha, e vai contar com a presença de personalidades do bairro, um dos mais tradicionais da cidade, e que fazem parte do legado da região.

Com tiragem inicial de 1.000 exemplares e projeto gráfico assinado por Gabriela Rezende, Laís Grossi e Priscila Musa, o Dicionário toponímico da região da Lagoinha apresenta um estudo detalhado dos caminhos públicos, com suas formas e arquiteturas próprias. É considerado também um importante objeto de pesquisa destinado a estudantes e profissionais de arquitetura e urbanismo, história, turismo, cultura, direito e o público em geral.

PROGRAME-SE:

Lançamento do “Nossas ruas, nosso patrimônio (in)visível: Dicionário toponímico da região da Lagoinha”

Autor: Daniel Silva Queiroga

Data: 25 de outubro (segunda-feira)

Horário: 14h30

Local: Instituto de Estudos de Desenvolvimento Sustentável (Rua Além Paraíba, 442, Lagoinha, – Belo Horizonte)