“‘Friends’ não seria o mesmo sem você. Obrigada pelas risadas que você trouxe para o programa e para todas as nossas vidas. Você fará muita falta”, escreveu Jennifer Aniston no Instaram. Ela publicou um vídeo da última temporada da série, em que Gunther se declara para Rachel, personagem interpretada pela atriz -o funcionário do Central Perk era conhecido por sua paixão não declarada por Rachel.

“O tamanho da gratidão que você trouxe e demonstrou todos os dias no set é o tamanho da gratidão que tenho por tê-lo conhecido. Descanse em paz James”, disse Courteney Cox, a Monica na série.

“Nós demos muitas risadas, amigo. Sentiremos a sua falta”, publicou Matt LeBlanc, intérprete do Joey. Lisa Kudrow, a Phoebe, citou um trecho da música de abertura da série, “I’ll Be There for You”. “James Michael Tyler, vamos sentir sua falta. Obrigada por estar lá para todos nós.”