O diretor de futebol do Atlético, Rodrigo Caetano, conversou nesta segunda-feira (25) com o programa Super FC, da Rádio Super 91,7 FM sobre a reta final da temporada e a briga pelos títulos do Brasileirão e da Copa do Brasil. No domingo, o Galo venceu o Cuiabá por 2 a 1 no Mineirão e, com a combinação de resultados do fim de semana, abriu distância de 11 pontos para o segundo colocado, Fortaleza e 13 para o Flamengo.

“(A 28ª rodada) Favoreceu no que diz respeito a nos recuperarmos de uma rodada que não tinha sido boa pra gente, que não conseguimos vencer o Atlético Goianiense e, por conta disso, foi muito importante a recuperação logo a seguir. Para nós, a nível de campeonato, mostra que mesmo quando temos um tropeço, reagimos rápido. Acho que isso dá sinais de uma equipe que sabe muito bem o que quer”, comentou.

Caetano também falou do planejamento do clube para os jogos, o que estabelece projeção de pontos com base em cada adversário enfrentado pelo time alvinegro. Isso, de acordo com o diretor, ajuda até mesmo a lidar com os desafios impostos pelo calendário de muitos jogos e pouco descanso. “Isso é um planejamento que fica aqui entre muros, mas acho que esse é um grande mérito. Manter o foco e concentração não é fácil. (…) Além do descanso do corpo, tem o descanso da mente. O mental para os atletas do Galo, que constantemente precisam estar decidindo jogos, serem os protagonistas, não é fácil”, completou o dirigente.

Reconhecendo o trabalho que tem sido feito junto ao elenco e a organização proposta pela diretoria, Rodrigo demonstrou otimismo, baseando-se em sua experiência no futebol, para falar da possibilidade deste grupo trazer títulos ao clube nesta reta final de temporada. Sobre ser campeão, ele acredita que “sim, pela questão de termos um grupo heterogêneo com vários perfis, com jogadores vencedores, experientes, que em um momento desse que o campeonato afunila, e na verdade não é só o Brasileiro que afunila, a Copa do Brasil também, temos um jogo dificílimo quarta-feira que muitos tão como jogo jogado, isso não existe, precisamos confirmar nossa passagem para a final, eu acho que esse elenco tá preparado”, avaliou.

