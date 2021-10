Felipe Conceição moveu uma ação contra o Cruzeiro na Justiça do Trabalho em que cobra R$ 1.298.826,60 do clube. O técnico foi demitido após a eliminação para a Juazeirense, na Copa do Brasil.

As cobranças do treinador são por multas rescisórioas, atrasos salariais e direito de imagem. Ele ainda se queixa de falta de recolhimento do FGTS (Fundo de Garantia sobre Tempo de Serviço), férias proporcional e 13º salário proporcional.

Conceição esteve à frente do time entre fevereiro e junho deste ano. De acordo com a ação, o técnico tinha salário de R$ 120 mil por mês, sendo que R$ 72 mil eram pagos por meio de CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) e R$ 48 mil por meio de direito de imagem.

O treinador ainda reforçou que a sua saída da Toca da Raposa II não aconteceu em comum acordo, como tentou divulgar o clube. A diretoria entregou um documento que falava sobre o fato a fim de escapar da restrição determinada pela CBF que não permite a demissão de mais de dois técnicos por temporada. Conceição alega que foi demitido do Cruzeiro.