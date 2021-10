Com mais de 95,2% de ser campeão brasileiro de acordo com o levantamento feito pelo departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, o Atlético é o grande favorito a levantar a taça em dezembro. O Flamengo, apontado como principal adversário do Galo, se vê cada vez mais longe do título do Brasileirão.

Após a derrota por 3 a 1 no sábado (23), no Maracanã, para o Fluminense, o técnico Renato Gaúcho jogou um balde de água fria na torcida rubro-negra com um discurso mais cauteloso, praticamente abrindo mão do Brasileiro nesta temporada.

“Enquanto houver chances, a gente vai ter que ir brigando. O nosso maior problema é ter uma final a cada três dias. Qualquer competição que o Flamengo entrar, todo mundo acha que tem – não que a gente não tenha, mas a gente tenta buscar da melhor maneira possível

Não adianta vir aqui e sempre dar a mesma resposta. Quase que impossível disputar tres competições e ganhar as três no calendário de hoje é muito difícil.

Renato Gaúcho também falou sobre os desfalques que frequentemente tem com o Flamengo, seja por convocação ou até jogadores lesionados no departamento médico. No Fla-Flu, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol ficaram de fora, no DM, mas já podem voltar para o próximo confronto. Desfalque certo é o atacante Pedro, que lesionou o joelho.

“Daqui a pouco tem convocação para a seleção, e aí, como faz? O Brasileiro não vai parar. Temos jogadores no DM. O campeonato não vai parar e a gente tem que ir com o que tem. Às vezes tem que buscar os jogadores da base para completar o banco, mas as pessoas não querem saber. As pessoas querem que o Flamengo ganhe todos os jogos. Eu também gostaria, como torcedor”, afirmou Renato Gaúcho.

Na final da Libertadores, que será decidida em dezembro contra o Palmeiras e na semifinal da Copa do Brasil, o Flamengo tem um calendário apertado, em que é preciso ter cautela para tomar as decisões. Com isso, o treinador enxerga o título do Brasileirão como quase impossível.

“Nessas horas a gente tem que ter cabeça fria. Pensar com calma, porque a gente de repente tá se distanciando do título do brasileiro, mas está na final da Libertadores e não é pouca coisa não. O Flamengo nesta quarta-feira tem 90 minutos para carimbar a ida a mais uma final de competição importante, a Copa do Brasil. É difícil, mas o Flamengo tem essa oportunidade. Eu entendo o torcedor, que está triste, bravo, porque perdemos o clássico. Eu entendo mesmo, mas ele também tem que entender que não vamos ganhar todas”, desabafou.