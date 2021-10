O tão esperado confronto entre Atlético e Flamengo já é na próxima rodada do Brasileirão e poderá ter a presença das duas torcidas no Maracanã. A bola rola para as equipes no Rio de Janeiro neste sábado (30), às 19h e, após a liberação da CBF para ter a presença de torcida visitante nos estádios, o Galo já manifestou ao Flamengo o interesse em ter a parte destinada ao clube visitante.

No último sábado (23), Fluminense e Flamengo se enfrentaram no Maracanã e a equipe Rubro-negra foi derrotada por 3 a 1, o que aumentou as chances do Galo de levantar a taça nesta temporada. O mando da partida era do Flu, mas o jogo contou com torcedores dos dois times cariocas nas arquibancadas e é o que o Atlético quer para o confronto de sábado.

O Flamengo ainda não iniciou as vendas de ingressos e também não sinalizou ao Galo que irá cumprir o pedido, mas o Atlético já adiantou ao clube carioca que quer ter a carga de 10% da capacidade permitida pela Prefeitura do Rio de Janeiro, que é de de 50% de acordo com a última liberação, ou seja, cerca de 35 mil torcedores. Com isso, o Galo teria a disposição aproximadamente 3.500 ingressos.