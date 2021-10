O aguardado Manto da Massa 113 já começou a chegar nas casas dos torcedores que fizeram o pedido em julho deste ano, quando as vendas começaram. O Galo comercializou mais de 120 mil exemplares no Brasil e exterior da camisa comemorativa, desenhada por um torcedor.

De acordo com o cronograma feito pelo Atlético, antes de iniciar as vendas, a expectativa era de que as entregas começassem no dia 30 de outubro. A entrega adiantou e alguns torcedores de Belo Horizonte já começaram a receber nesta segunda-feira (25), o que foi o caso da torcedora Juliana Vidigal, que se surpreendeu com a camisa em mãos.

“Chegou hoje por volta de 12h. Um motoboy veio entregar. Foi além do que eu esperava. Um tecido bom. A cor bege clara é bem bonita. Pensei que não fossem conseguir replicar o desenho escolhido. Material de boa qualidade”, disse a torcedora ao Super.FC.

O Manto da Massa 113 foi desenhado pelo torcedor Lucas Adriano de Souza, que quis homenagear Minas Gerais, conectando o clube à história do estado. A previsão do clube é de que todos os consumidores recebam o manto da massa até o dia 21 de dezembro de 2021.