Cuidar da saúde mental tem de ser prioridade, mas às vezes a gente se sente incapaz de estar bem a todo momento. Gil do Vigor trouxe essa reflexão em uma publicação que fez no Instagram neste domingo, 24. O ex-participante do Big Brother Brasil 21 está nos Estados Unidos para fazer o PhD em Economia e sempre compartilha bastidores do cotidiano com os seguidores nas redes sociais.