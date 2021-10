O presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, fez um novo pedido de socorro ao grupo de empresários com quem conversa para quitar toda a pendência salarial existente no clube. Os investidores desembolsarão R$ 9 milhões para pagar os débitos com departamento de futebol, área social e setor administrativo, conforme apurado pelo Super.FC.

A reportagem conversou com ao menos dois membros dos quatro emresários que têm se reunido com o dirigente nos últimos dias a fim de aumentar o valor do empréstimo. O desejo do clube é deixar as contas em dia até o fim de 2021.

Na última semana, o grupo de empresários, que conta com Régis Campos e Pedro Lourenço, além de outros dois nomes que são tratados em sigilo, estava disposto a emprestar ao clube apenas R$ 4 milhões, valor referente à dívida com o departamento de futebol. Contudo, diante da greve em outros setores, os empresários foram convencidos a desembolsar o valor para quitar as pendências com outras áreas.

Ao todo, serão desembolsados R$ 9 milhões até o fim desta semana para colocar as contas em dia. O Super.FC apurou que não haverá dívida com nenhum outro colaborador do clube até o fim de outubro. A nova folha salarial, que terá vencimento no início de novembro, ainda é uma incógnita nos bastidores.

A diretoria do Cruzeiro enfrenta dificuldades financeiras para colocar as contas em dia no clube. Jogadores iniciaram uma paralisação dos treinos no time profissional e nas divisões de base. Posteriormente, membros da área social fizeram greve. Por fim, foi a vez de colaboradores da área administrativa iniciarem uma paralisação.

Com a promessa dos empresários de quitar os valores, o Cruzeiro colocará as contas em dia, o que deve conter a revolta dos colaboradores por causa dos constantes atrasos salariais. O clube mineiro encontra problemas nos bastidores desde a sua queda para a Série B do Campeonato Brasileiro, ocorrida em 2019.