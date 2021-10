O corpo de um idoso de 80 anos foi localizado dentro de sua casa, já em avançado estado de descomposição, na noite desta segunda-feira (25), no bairro Conjunto Água Branca, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A suspeita inicial da polícia é que se trate de um latrocínio, que é o roubo seguido de morte.

As informações da Polícia Militar (PM) apontam que a corporação foi acionada na avenida Teleférico por volta das 18h. Os vizinhos da vítima relataram aos policiais que ele não era visto há cerca de 10 dias.

Além disso, os vizinhos também contaram que sentiram um forte mau cheiro que saía da loja do idoso, que ficava na frente do imóvel, o que os levou a acionar a polícia.

Logo que chegaram ao local, os militares perceberam que a porta do estabelecimento estava somente abaixada, e não trancada. Após entrarem, eles acabaram encontraram o corpo da vítima já em avançado estado de putrefação.

Ainda de acordo com as informações iniciais da PM, a casa do idoso estava revirada e alguns pertences, como a TV, tinham sumido.

A perícia e o rabecão foram acionados no local, para fazerem os levantamentos iniciais e a remoção do corpo. A morte do idoso será investigada pela Polícia Civil (PC).

