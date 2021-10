O Cruzeiro divulgou, na tarde desta segunda-feira (25), que o lateral esquerdo Matheus Pereira teve uma fratura constatada no cotovelo direito. O jogador não terá necessidade de procedimento cirúrgico e fará a recuperação junto ao departamento de fisioterapia na Toca da Raposa II.

O atleta utiliza uma tipoia para apoiar o braço no centro de treinamentos do clube. Ele foi titular do time comandado por Vanderlei Luxemburgo na última sexta-feira (22), na derrota por 1 a 0 para o Avaí, pela 31ª rodada da Série B do Brasileiro.

Outros dois jogadores foram submetidos a exames médicos nesta segunda-feira. O meio-campista Marco Antônio e o atacante Thiago. Contudo, ambos não tiveram lesões detectadas.

— Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) October 25, 2021

Marco Antônio segue com dores no tornozelo direito e será reavaliado no decorrer da semana. O atacante Thiago, por sua vez, já está liberado para treinamentos ao lado do restante do elenco comandado por Vanderlei Luxemburgo.