Não foi fácil, mas o Atlético venceu o Cuiabá, por 2 a 1, de virada, ontem, no Mineirão, diante de 30 mil torcedores. O Atlético não fez um jogo brilhante como havia feito diante do Fortaleza, mas transpiração não faltou. O gol contra de Nathan Silva, aos 2 minutos de jogo, em um lance bizarro, não abalou o time, que empatou com Hulk três minutos depois. Para quem esperava o Cuiabá fechado, se enganou, porque o time de Jorginho tentou jogar e levou perigo à meta de Everson. Mas na reta final do primeiro tempo, o Galo voltou a crescer no jogo e, já nos acréscimos, fez 2 a 1, com Jair, que foi o melhor em campo. Não só pelo gol da vitória, mas por ter sido um leão no meio de campo atleticano. No segundo tempo, faltou calma ao time comandado pelo técnico Cuca. As oportunidades apareceram, mas com o tempo passando, o Cuiabá se soltou mais na partida, não levou grande perigo, mas esteve mais presente no campo de ataque. Cuca terminou o jogo de ontem com três zagueiros e três atacantes. Savarino e Diego Costa reapareceram. Foi uma grande vitória, que leva o Galo para o Maracanã com 13 pontos de diferença sobre o Flamengo, seu adversário na próxima rodada. O Atlético ainda tem 11 jogos pela frente, mas se coloca neste momento como candidato principal ao título do Brasileirão.

