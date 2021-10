A boa fase vivida pelo time masculino profissional do Atlético dentro de campo nesta temporada tem a gestão realizada no clube como principal motivador. O trabalho feito, principalmente, com o investimento do chamado grupo dos 4Rs, torcedores empresários que ajudam o Galo financeiramente, colocou o Alvinegro em um dos melhores patamares da história e esse planejamento não é passageiro.

Em entrevista exclusiva ao programa Super.FC da rádio Super 91,7 FM, o diretor executivo de futebol Rodrigo Caetano falou sobre a nova fase vivida pelo Galo, a expectativa de títulos, importância da torcida, entre outros assuntos. Caetano foi perguntado sobre a velocidade que o Atlético tem crescido no cenário nacional e respondeu que acredita que esse crescimento é mais veloz do que planejado.

“Pela experiência que tenho que já vivi ao longo desses quase 19 anos como executivo e mais treze como atleta profissional, sem dúvida nenhuma que as coisas estão acontecendo em uma velocidade muito acima do planejado”, afirmou o dirigente.

Embora seja um crescimento rápido, o clube trabalha com muita cautela para não se perder no meio do caminho e Caetano relembrou o trabalho de anos feito em outros grandes clubes brasileiros como Flamengo e Palmeiras.

“Tanto os trabalhos, principalmente do Flamengo, praticamente levou sete anos para conquistar grandes títulos. Foram investimentos, redução de despesas, aumento de receitas, uma série de ações que levaram o Flamengo a ser referência. O mesmo caso do Palmeiras. Principalmente a partir de 2015, que começou realmente a fazer investimentos, melhorar sua estrutura física, a base. Hoje o Galo, principalmente, com a participação dos 4Rs e sob a gestão do presidente Sérgio Coelho e José Murilo Procópio, é tudo muito recente”, opinou o diretor de futebol.

O rápido desenvolvimento refletido em campo deve dar ao Galo o tão esperado título do Campeonato Brasileiro, após 50 anos de espera. Além do Brasileirão, o Atlético também está muito próximo da final da Copa do Brasil. Os títulos são importantes para o clube, mas o diretor também enxerga um trabalho a longo prazo sendo feito.

“Óbvio que vislumbrando o futuro, se nós pudermos vencer esse ano um título importante, estamos na disputa de dois, tem muito mais tranquilidade para realizar as demais ações nos próximos anos para que isso não seja esporádico. Não seja pontual. Realmente seja um protagonismo daqui para sempre. Vendo esses dois clubes citados, eles se estruturaram para que pudessem competir em altíssimo nível em todas as disputas. É isso que a gente espera do Galo também”, afirmou Rodrigo Caetano à rádio Super.