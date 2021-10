O estado de São Paulo atingiu hoje (25) a marca de 100% dos adultos vacinados com pelo menos uma dose de imunizantes contra a covid-19. A contagem se baseia em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) e indica 35,3 milhões de pessoas vacinadas.

No total, foram aplicadas mais de 70,4 milhões de doses até as 16h48 de hoje, sendo mais de 37,4 milhões com primeira dose e pouco mais de 29,5 milhões com segunda dose. Cerca de 1,170 milhão de pessoas foram imunizadas com dose única. O número envolve também as doses extras que já foram aplicadas em grupos específicos, que somam 2.354.884.

São Paulo tem 86% da população adulta com esquema vacinal completo. A campanha de vacinação em São Paulo começou em 17 de janeiro, sendo o primeiro a iniciar a aplicação de doses.

O governo de São Paulo autorizou a aplicação de doses adicionais desde 6 de setembro. Foram administradas mais de 2,354 milhões de doses, conforme o público previsto no Plano Estadual de Imunização (PEI), que inclui idosos, imunossuprimidos e profissionais de saúde.