De forma pacífica, munidos de faixas, cartazes e apoiados por um caminhão de som, policiais civis, penais, militares, bombeiros, e socioeducativos, protestam na manhã desta segunda-feira (25), na Cidade Administrativa, no bairro Serra Verde, na Região de Venda Nova.

Segundo o presidente do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Estado (Sindpol), José Maria de Paula, a categoria protesta pelo reajuste salarial da categoria, que estava previsto em acordo com o governodor Romeu Zema.

“O governador não cumpre a palavra. Tem sete anos que a gente busca reposição salarial. Ele prometeu, mandou pra Assembleia e depois vetou. Por isso, estamos todos os sindicatos, associações, batalhando para que ele reveja e nos pague, ” disse o presidente do Sindpol.

Bloqueio

No início da manhã, o grupo bloqueou a entrada para o túnel que dá acesso à Cidade Administrativa. Eles também fecharam uma das pistas da rodovia MG-10 por alguns minutos. No entanto, no momento não existe mais retenções, conforme informaram à reportagem participantes do protesto que preferiram o anonimato.

Resposta do governo

O governo Romeu Zema foi questionado sobre o assunto. No entanto, até o momento não obtivemos retorno.

Em atualização