O ginásio do Sesi Taguatinga, em Brasília (DF), será palco de mais um capítulo da intensa rivalidade entre Minas e Praia Clube, hoje a maior do Brasil.

A final do Sul-Americano pode marcar o tetracampeonato do Minas ou dar ao Praia o título inédito da competição.

O time de Uberlândia bate na trave desde 2017 e soma 3 vice-campeonatos.

Nas duas últimas edições para o próprio Minas.

O retrospecto desfavorável contrasta com a boa fase e o ótimo início de temporada quando derrotou o rival nas finais do estadual e da supercopa.

É favorito.

Os dois chegam invictos, o que não siginfica nada por causa da fragilidade técnica de uruguaias, bolivianas e do esforçado Brasíla, terceiro colocado.

A esperança do torcedor do Minas passa pela última semana e que a comissão técnica tenha conseguido recuperar fisicamente parte do grupo e jogadoras como Neriman, Pri Daroit e Danielle.

Aliás, Nicola Negro tem obrigação de apresentar algo diferente e mostrar evolução, ou melhor, a verdadeira identidade do time.

Se é que ainda existe.

A conferir.