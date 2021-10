Com dez rodadas em disputa até o fim do Campeonato Brasileiro, o América pode conquistar a melhor campanha de sua história na competição, desde que o formato de pontos corridos foi adotado, em 2003. Até então, o melhor desempenho ocorreu em 2018, quando o time atingiu 40 pontos, mas não conseguiu evitar o rebaixamento à Segunda Divisão.

Em 2018, foram dez vitórias, dez empates e 18 derrotas. Um aproveitamento de 35% do time. Naquele ano, o Coelho teve a chance de permanecer na primeira divisão, em duelo diante do Fluminense no Maracanã. O América estava na 17ª posição e precisava da vitória para conquistar o feito sem depender de outros resultados. Em caso de empate, teria que contar com derrota da Chapecoense, 16ª colocada, com 41 pontos.

Porém, no Rio de Janeiro o torcedor acompanhou a derrota por 1 a 0 para o Tricolor das Laranjeiras. Um dos personagens que ficaram marcados na partida foi o atacante Luan, que teve a chance de colocar o time à frente do placar, mas perdeu um pênalti que parou na defesa de Júlio César, no primeiro tempo.

Agora, a equipe está há apenas cinco pontos de igualar o feito ou superá-lo, considerando que há 30 pontos a serem conquistados. O América tem 35 pontos e ocupa a 10ª posição. São oito vitórias, 11 empates e nove derrotas. 27 gols feitos e 29 sofridos, aproveitamento de 41%.

Permanência na elite

Além de superar marcas importantes, o América quer fazer história: permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro, o que nunca ocorreu. Assim, será necessário conquistar mais dez pontos para chegar aos 45 pontos, o considerado ‘número de segurança’. Segundo o Departamento de Matemática da UFMG, com esta pontuação, a probabilidade de rebaixamento à Série B é de apenas 3,3%.

Nas próximas dez rodadas o América ainda vai enfrentar Fortaleza, Atlético, Sport, Grêmio, Atlético-GO, Fluminense, Chapecoense, Red Bull Bragantino, Ceará e São Paulo. Destes times, no primeiro turno, o Coelho venceu apenas o Tricolor das Laranjeiras e o Vozão; e ainda empatou com o Tricolor Gaúcho, o Dragão, a Chape e com o Tricolor Paulista. Logo, se repetir a sequência, deve confirmar sua permanência na Série A.