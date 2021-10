Ana Maria Braga anunciou nesta terça-feira, 26, que está se recuperando do tombo que a fez se afastar do comando do programa “Mais Você”. A apresentadora sofreu um acidente doméstico no domingo passado, mas está bem. No início da atração, Fabricio Battaglini e Talitha Morete tranquilizaram os fãs sobre o estado de saúde de Ana. Ela disse que está melhor e recebeu desejos de melhora da dupla de apresentadores.