A Prefeitura de Montes Claros, no Norte de Minas, decretou situação de emergência nesta terça-feira (26) por causa do forte temporal que atingiu a cidade na última sexta (22). A chuva, classificada como torrencial, foi acompanhada de granizo e ventos superiores a 100 quilômetros por hora.

De acordo com o executivo, em menos de 20 minutos caiu aproximadamente 40 milímetros de água, o que provocou inundação, alagamentos e prejuízos em vários bairros da cidade. Além disso, conforme documento publicado no Diário Oficial do Município, pessoas ficaram desalojadas e desabrigadas.

Também houve danos materiais em bens públicos e particulares, destruição de ruas e avenidas, redes de água e esgoto, equipamentos e prédios públicos. Todos que sofreram danos por causa da chuva, segundo a prefeitura, precisam de manutenção ou recomposição urgente para atender a população.

Por isso, o prefeito Humberto Souto decretou a emergência. Assim, o município determina a mobilização de todos os órgãos e entidades e a utilização de recursos públicos para restabelecer a normalidade. Todos os envolvidos serão submetidos à Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC), “nas ações de resposta à emergência, reabilitação do cenário e reconstrução”.