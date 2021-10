Dois jovens foram alvo de homofobia em um shopping, na região Nordeste de Belo Horizonte, na tarde desta segunda-feira (25). Imagens que foram postadas nas redes sociais mostram dois rapazes sendo constrangidos por um barbeiro, que postou as imagens em seu perfil do Instagram com cerca de 65 mil seguidores. Após a polêmica, muitas pessoas denunciaram a página do suspeito, que foi desativada pelo Instagram.

O vídeo mostra o barbeiro filmando os dois jovens e dizendo: “continua o que vocês estavam fazendo seus palhacinhos, continua com a putaria que vocês estavam fazendo ai. Continua na putaria vocês dois. Anda! Continua essa palhaçada que vocês dois estavam arrumando aí”, diz o homem.

Veja vídeo:

Barbeiro grava vídeo homofóbico constrangendo garotos em shopping de BH Após a polêmica, muitas pessoas denunciaram a página do suspeito no Instagram, que tinha cerca de 65 mil seguidores e foi desativada pela plataforma. Assista ao vídeo! pic.twitter.com/1B5nmmZ0h2 — O Tempo (@otempo) October 26, 2021

Os jovens se mostram constrangidos, tentam tapar os rostos e fazem sinal negativo com a cabeça. Um outro rapaz que está com o suspeito fica rindo da situação. “Olha o cabelinho dele tropa, esparrado, não tem jeito. Menor, olha aqui, como que é o nome daquela loja lá?”, pergunta apontando para a loja Vivara e quando a vítima responde, o suspeito ri e fica dizendo: “o que você viu? fala comigo o que você viu?”. No intuito que a vítima respondesse vara.

Nesse momento, uma das vítimas tenta tapar a câmera e as imagens são encerradas entre risos. Os dois garotos vítimas do crime são amigos e pediram em páginas LGBTs para que a página do suspeito fosse denunciada. A homofobia é crime previsto por lei e pode gerar até 5 anos de prisão. A reportagem não conseguiu contato com as vítimas e o suspeito.

Veja nota do Minas Shopping sobre o caso:

Ressaltamos que o Shopping é um espaço democrático, que estimula o respeito a todas as pessoas e repudiamos veementemente qualquer forma de discriminação. A equipe do Shopping é constantemente treinada para agir quando acionada ou quando percebe algum evento que demande atenção especial, adotando as medidas necessárias à preservação da integridade de seus clientes e visitantes em geral. Informamos que, no dia mencionado, a equipe do Shopping não recebeu qualquer acionamento relacionado ao fato.

Em função do questionamento, ao rever as imagens do circuito interno de TV, verificou-se que, às 17h24, quatro jovens se encontraram pacificamente no segundo piso, se cumprimentaram e por ali permaneceram conversando por cerca de 20 minutos. Ao final da conversa, se despediram. Não houve qualquer movimentação ou acionamento que justificasse ação da equipe do Shopping.

Reafirmamos nosso compromisso social de receber todas as pessoas igualmente e com alegria, repudiando todo e qualquer tipo de discriminação.