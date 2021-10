Um novo modelo de radar está prestes a entrar em funcionamento em Belo Horizonte. O equipamento, que detecta conversão em local proibido, será instalado na avenida Pedro II, próximo ao Anel Rodoviário, na região Noroeste. De acordo com a BHTrans, o modelo é inédito na capital mineira.

O detector de conversão proibida deve entrar em operação nas próximas semanas, mas ainda não tem data definida. “Assim que o equipamento estiver apto, a BHTrans irá sinalizar o local com faixas de pano orientando os motoristas sobre o início da operação”. declarou.

Conforme a empresa que administra o trânsito no município, o novo radar tem como objetivo garantir o uso correto das vias, conforme a sinalização, e evitar situações de risco para motoristas e pedestres que são surpreendidos com outro veículo realizando uma conversão proibida e perigosa.

Além da conversão em locais proibidos, o equipamento também terá a função de detector de avanço de semáforo, ou seja, irá registrar as duas infrações. No caso do avanço de semáforo, segundo a BHTrans, a intenção é reduzir o número de acidentes e “preservar vidas, sobretudo nos casos de atropelamentos”.

“Os semáforos existem para disciplinar os direitos de passagem de todos que integram o trânsito e o desrespeito pode ocasionar acidentes graves aos envolvidos”, frisou.

Novos radares

A BHTrans informou que, além do radar que será instalado na avenida Pedro II, não há previsão de novos equipamentos para entrarem em operação neste ano.

“As equipes estudam os locais com risco de acidentes ou mesmo com questões como a de tráfego de veículos de carga e conversões proibidas. Após essa ampla análise é que se decide se um local necessita da implantação de um equipamento de fiscalização eletrônica”, destacou a empresa.