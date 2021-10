O Atlético iniciou nesta terça-feira (26) o leilão das camisas rosas utilizadas pelo elenco feminino na vitória contra o Ipatinga, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro. As camisas em homenagem ao Outubro Rosa, mês de conscientização contra o câncer de mama, das 23 jogadoras relacionadas para o jogo estão disponíveis.

O leilão se encerra no dia 12 de novembro de 2021, às 19h e, de acordo com o Atlético, todo o valor arrecadado com a venda das camisas será revertido para o investimento do time feminino. Feito de forma online, o lance mínimo do leilão é de 59 euros, o equivalente a aproximadamente R$575.

Com 10 pontos da primeira fase, o Galo garantiu vaga na semifinal do Estadual depois de terminar na terceira colocação com três vitórias, um empate e uma derrota. Na semifinal, o Atlético encara o América, adversário nas quartas de final da Série A-1 do Brasileirão. Os jogos serão disputados nos dias 30 de outubro e 7 de novembro.