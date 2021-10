A sensação de assistir a um show no “inferninho” do Matriz, com seu teto baixo e multicolorido, viverá, agora, apenas da lembrança de milhares de belo-horizontinos. A tradicional casa de shows, localizada no sub-solo do edifício JK, no Barro Preto, em Belo Horizonte, anunciou nesta terça-feira (26) o seu fechamento, após 21 anos de muita história na cena alternativa da capital mineira.

Por meio de uma publicação nas redes sociais, a casa cultural declarou que todas as negociações com a imobiliária responsável pelo imóvel se esgotaram, após grande endividamento decorrente da pandemia de Covid-19 e, segundo a publicação, “diante desse cenário catastrófico, provocado por um verme e um vírus”, a única saída foi fechar as portas.

Com a proibição das atividades culturais como medida de prevenção ao novo coronavírus, o Matriz diversificou e passou a oferecer o serviço de delivery com o nome de Casa Mãe, entretanto, isso não foi suficiente para evitar a falência. “As contas não fecham, (só de impostos, aluguel, IPTU e condomínio, os valores chegam a R$ 10.800,00 mensais), comprometendo seriamente o nosso futuro”, continua a casa cultural.

Mas nem só de tristeza viverão os mais saudosos frequentadores, já que ainda será possível se despedir do local e refrescar a memória após quase 2 anos de isolamento social. A decisão, ainda segundo o Matriz Cultural, foi de fechar a casa aos poucos, com alguns eventos de despedida. A programação ainda não foi divulgada.

Parceria

Mesmo após o fechamento definitivo, a vida cultural de BH ainda não ficará órfã da programação “alternativa, democrática, aberta a todas as manifestações artísticas e culturais e sem concessões ao mero comercialismo”, como define o Matriz Cultural em sua despedida.

A danceteria está em negociação com a Casa do Jornalista, onde funciona o sindicato da categoria, espaço que já acolheu parte da programação no passado.

“Vamos torcer para tudo dar certo e o Matriz, juntamente com a Casa Mãe, possam renascer na Casa do Jornalista. E esperamos que nos acompanhem nesse novo ciclo, compartilhando nossas energias e, juntos, procurarmos alternativas para que a cena alternativa continue forte e ativa”, finaliza a postagem.