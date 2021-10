Se depender do entusiasmo dos técnicos da décima edição do The Voice Brasil , o reality musical, no ar desde 2012, será o mais impressionante até hoje. A atração na Globo estreia nesta terça-feira (26).

“O público vai vibrar ainda mais com a gente e com todas as reviravoltas que teremos durante o jogo.

Vai ficar todo mundo de cabelo em pé”, avalia

Claudia Leitte, 41, que retorna à atração ao lado de Iza, Carlinhos Brown, Lulu Santos e com o quinto elemento: Michel Teló, cinco vezes campeão da competição.

Na temporada de celebração dos dez anos, Teló terá a missão de montar um time especial formado por participantes que não tenham sido aprovados nas Audições às Cegas, que tenham perdido as Batalhas ou que forem eliminados pelos técnicos.

O quinto técnico assistirá a toda a competição fora do estúdio e agirá em tempo real durante as fases. Na hora certa, ele revelará seu time para todos e colocará suas vozes para competir de igual para igual com os demais candidatos.

“Faço o meu jogo muito pelo coração, mas se engana quem acha que não estou vendo todas as peças do tabuleiro. Com o Teló é sempre uma surpresa, ele tem um controle emocional porreta! Agora nos deixou com uma mira, viu? Estou falando para todo mundo: abram os olhos [risos]”, diz Claudinha.

Na opinião de Lulu Santos, 68, Teló será “uma espécie de rede de segurança para quem não tiver as cadeiras viradas” e uma “última esperança com a qual ninguém contava”.

Justamente por conta dessa novidade, as lamentações após uma eliminação talvez não sejam tão frequentes, como avalia a repórter e apresentadora Jeniffer Nascimento, 28. “Essa temporada vai ser muito alto-astral, feliz e emocionante. Sempre fiz a função de estar com candidatos e dar apoio moral quando não viram a cadeira, mas consolei pouco até agora.”

Na avaliação de Lulu, a nova temporada tem tudo para ser a melhor de todas. “Primeiro e sobretudo pela qualidade das vozes. Como tem talento por aí, andando ao seu lado no transporte ou te atendendo num caixa. Nossa missão é revelar”, aponta.

Claudia concorda. “Está cada vez mais difícil para nós, técnicos. Esperem uma temporada cheia de emoções e times fortes. Eu estou surpresa com a régua de qualidade dessa temporada. Sempre foi alta, mas essa de agora, rapaz…”, explica.

O The Voice Brasil , ao longo das temporadas, fez com que Leitte olhasse mais para as pessoas e procurasse estar mais próxima dos novos talentos. Ela agora espera poder levar a experiência do The Voice+ (acima dos 60 anos) e do Kids para a versão de adultos. “Tô voltando feliz e mais segura do que nunca.”

A disputa será decidida sempre nos detalhes e no feeling dos jurados. Lulu Santos afirma que a voz que ele especificamente busca precisa ser única.

“A gente está ali para emprestar nossos ouvidos, corações e mentes. Voz e personalidade ajudam a transportar o talento ao público. É importante que a voz seja própria e não uma tentativa de ser como alguém”, diz.

Para Claudia, a voz é fundamental, mas a avaliação de quem é bom vai além. “Nós olhamos a interpretação da pessoa, a energia que ela passa quando canta e quanta verdade coloca na apresentação. Todos têm vozes incríveis, mas precisam tocar nossos corações”, completa.

‘NÃO ESTAMOS PREPARADOS PARA NOS DESPEDIR DO TIAGO’

Recentemente, Tiago Leifert, 41, revelou que a apresentação do The Voice Brasil, a partir de 26 de outubro, seria a sua última aparição na Globo. E, de fato, será. Porém, a saída de Leifert da emissora acontecerá de forma prematura.

Por questões pessoais, ele resolveu se ausentar do reality musical logo após comandar a fase de Audições às Cegas. André Marques tem sido o encarregado de levar o The Voice até a final.

Parceiro de Leifert de longa data, o cantor e jurado Lulu Santos diz que não estava preparado para dizer adeus. “Eu tenho a maior admiração e carinho por nosso Titi. Ao longo dos anos, desenvolvemos uma fraternal cumplicidade e conexão”, começa.

“Não estamos preparados para nos despedir, é o que temos conversado no grupo [do WhatsApp entre os membros do programa]. Tenho certeza que o André Marques com sua simpatia vai nos ajudar a passar por isso”, afirma.

Com isso, Leifert talvez não tenha uma oportunidade de se despedir de fato da audiência da Globo, embora ele já tenha falado sobre a decisão de deixar a emissora em uma conversa franca com Ana Maria Braga no Mais Você em setembro.

Na ocasião, ele relatou que pediu para apresentar o The Voice pela última vez, avisando que não ficaria na casa após a virada de ano.

André Marques, que foi chamado para substituir Leifert nesta temporada, tem a preferência da emissora para comandar o reality como titular a partir de 2022. Já o Big Brother Brasil, programa que Leifert apresentou nos últimos cinco anos, ficará sob o comando de Tadeu Schmidt, que deixará o Fantástico no dia 14 de novembro.

Na opinião de Claudia Leitte, Tiago é um grande amigo que fez nos últimos anos. “Estamos aproveitando cada minutinho ao lado dele, que sempre trouxe muito profissionalismo, seriedade, mas também muita emoção. Ele tem uma sutileza ímpar como apresentador. Ele direciona o show ”, diz.

Já na opinião da coapresentadora dos bastidores Jeniffer Nascimento, Leifert sempre foi sua principal inspiração. “Tive o Tiago como o melhor professor, um dos maiores comunicadores da geração dele. Nesses três anos aprendi muito e evoluí”, define.