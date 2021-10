O presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, disse que as renovações de Vanderlei Luxemburgo e Fábio estão perto de acontecer. Em entrevista ao programa Globo Esporte, o mandatário deu a entender que deve manter a dupla na Toca da Raposa II em 2022.

“A gente já está bem conversado, já falamos muito sobre o trabalho conjunto para o ano que vem”, afirmou o dirigente.

A ideia é que o goleiro de 41 anos e o treinador tenham a permanência garantida até o fim da temporada. O atleta soma 969 jogo e sonha em chegar ao milésimo com a camiseta do clube. O treinador, por sua vez, foi contratado em agosto passado e tenta um trabalho de resgate do elenco.

Vanderlei Luxemburgo é o sexto treinador da gestão de Sérgio Santos Rodrigues. Ele tem 17 jogos à frente da equipe, com seis vitórias, oito empates e duas derrotas.