O Cruzeiro deu praticamente adeus à possibilidade de acesso à elite do futebol brasileiro em 2021. As chances de queda são 215 vezes maiores que as de promoção nesta temporada.

De acordo com o departamento de matemática da UFMG, depois da derrota por 1 a 0 para o Avaí, a Raposa soma 0,013% de possibilidade de classificação para a Primeira Divisão. O time tem 39 pontos e ocupa a 12ª colocação da Série B, com 13 pontos atrás do Goiás, que é o quarto.

A sete rodadas do fim da competição, o Cruzeiro encontra dificuldades para uma campanha regular desde o início da temporada. O time nunca terminou uma rodada entre os dez primeiros colocados. A melhor posição foi a 11ª na 30ª rodada, após o empate por 0 a 0 com o Botafogo.

Distante do acesso, o Cruzeiro vê a queda para a Série C também um pouco longe – são sete pontos de vantagem para o Londrina (32), primeiro da zona de rebaixamento. Mesmo que tenha uma situação mais confortável, as chances de rebaixamento são 215 vezes o número da possibilidade de acesso à Série A.

