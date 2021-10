A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) decidiu que, neste ano, as visitas aos cemitérios públicos serão liberadas durante o Dia de Finados, data celebrada no dia 2 de novembro. Por causa da pandemia, em 2020 os familiares dos mortos não puderam prestar homenagens nas necrópoles.

Mas, com a melhora dos índices da Covid no município, as visitas foram autorizadas sem limite de público. Ainda de acordo com a PBH, não será preciso fazer agendamento prévio. Mas, para evitar aglomerações, as tradicionais missas e celebrações continuam suspensas e não vão ocorrer no dia.

Os cemitérios ficam abertos das 7h às 17h30. Em nota, a prefeitura destacou que liberou a visitação “em respeito às tradições familiares do Dia de Finados e diante do aval do comitê de enfrentamento à Covid-19”.

Cautela

Apesar de liberar o público nos cemitérios, a PBH reforça que ainda estamos na pandemia e frisa que medidas de segurança devem ser seguidas para evitar contágio do novo coronavírus. Uma das recomendações é que cada família deve às próprias flores naturais. Conforme o executivo, não haverá venda no local. Garrafas com água também devem ser levadas de casa, já que os bebedouros estão operando apenas na função de reabastecimento, sem consumo direto no equipamento.

“Permanecem as orientações do uso obrigatório de máscara, cobrindo a boca e o nariz, durante toda a permanência no cemitério e recomenda-se a manutenção de todas as medidas preventivas já praticadas pela população, como o distanciamento físico das demais pessoas em, no mínimo, 2 metros e que sejam evitadas aglomerações”, destacou.

Flexibilização

Além disso, a Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB) destacou que trabalha, junto ao Comitê de Enfrentamento à Covid-19, para que sejam possíveis alterações nas medidas sanitárias adotadas nos quatro cemitérios municipais. “Após o Dia de Finados, será finalizado o Plano de Flexibilização e divulgado amplamente para toda a população”.