Uma discussão iniciada pelo Whatsapp terminou com uma jovem de 23 anos esfaqueada por uma outra mulher de 20 anos, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, nesta segunda-feira (25).

De acordo com a vítima, ela estava discutindo com a suspeita pela rede social e, durante a discussão, foi chamada no portal da casa dela. Ao atender a porta foi surpreendida pela suspeita com uma faca.

A mulher deu facadas nela na parte superior dos ombros, próximo ao pescoço e nas mãos. Durante as agressões, um homem interveio e tomou a faca da suspeita que sofreu um pequeno corte na mão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para o local e prestou os primeiros socorros à vítima que foi encaminhada ao hospital.

A suspeita foi presa em casa. A mãe dela disse que ela tem transtorno bipolar e também sofre de esquizofrenia. Não ficou claro a motivação para o desentendimento entre suspeita e vítima. O caso foi passado para a Polícia Civil para investigações.