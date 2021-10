Vários famosos as usaram as redes sociais para lamentar a morte do autor de novelas Gilberto Braga, 75. Ele, que sofria de Alzheimer, não resistiu às complicações de uma perfuração no esôfago e morreu na noite desta terça-feira (26), no Rio de Janeiro.

A atriz Zezé Motta compartilhou uma foto do autor no Instagram agradecendo ao papel de Sônia, na novela “Corpo a Corpo” (1984), que marcou a história dela na TV brasileira ao debater o racismo em horário nobre. “Graças a você pude viver a Sônia em Corpo a Corpo, personagem que é lembrada até hoje. Foi um divisor de águas.”

Zezé falou da sua amizade e admiração por Braga. Ela definiu o autor de novelas como um gênio, que deixa um marco na história da teledramaturgia. “Descanse em paz meu querido, sinto sua perda, é o Brasil e a TV mais uma vez ficando órfãos. Adeus meu amigo.”

O ator Marcelo Médici publicou uma foto do autor de novelas nas redes sociais destacando que ele foi um mestre da teledramaturgia brasileira e mundial. “Quem teve a sorte de acompanhar ao vivo novelas como ‘Dancing Days’, ‘Água Viva’ e ‘Vale Tudo’, entre outras, sabe da capacidade que ele tinha de absorver e retratar a contemporaneidade como poucos. Um gênio. Bravo Gilberto Braga!”

O jornalista Zeca Camargo homenageou o novelista publicando link para uma matéria que escreveu sobre a novela “Paraiso Tropical”. Ele também lembrou de personagens inesquecíveis de novelas de Braga, como Odete Roitman (Beatriz Segal) e Bebel (Camila Pitanga.

“Se alguém um dia fez com que a telenovela passasse a representar não histórias idealizadas, mas ‘a vida da gente’, esse alguém foi Gilberto Braga. Gênio não só nas tramas nas na transformação da nossa vida cotidiana em ricas narrativas televisivas, Gilberto marcou mais de uma geração de telespectadores.”

A atriz Paola Oliveira usou o Twitter para lamentar a morte do novelista. “Que notícia triste sua partida. O Brasil perde um pouco da magia de grandes personagens, vilãs icônicas e boas reflexões em frente à TV. Obrigada por fazer parte da minha história, Gilberto Braga! Descanse!”

Camila Pitanga agradeceu a tudo que viveu como atriz e espectadora por meio das novelas escritas por ele. ” Gilberto, minha gratidão a tudo o que vivi com você e através de você, com suas palavras, sua genialidade, sua escrita inconfundível. Como atriz e espectadora, tenho uma coleção de boas histórias e alegrias. Descanse.”

O ator José de Abreu é outro artista que usou as redes sociais para lembrar dos momentos que viveu ao lado do novelista. ” Quantas reuniões com Gilberto Braga, Daniel Filho e eu para levantar um Boeing chamado ‘O Primo Basílio’. Eu era ator, diretor e produtor artístico da série. Rip Gilberto.”

A novelista Gloria Perez também usou as redes sociais para lamentar a morte de Braga. “E o Gilberto [Braga] se foi. Um mestre, contador de histórias inesquecíveis, companheiro de muitas décadas de ofício”.