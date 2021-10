Para disputar um dos maiores campeonatos de fisiculturismo do mundo, o mineiro Welton Ribeiro, de 38 anos, conhecido como Bradock, precisa de cerca 4 mil euros, mas ainda não tem o dinheiro necessário. O Campeonato Mundial da Federação Internacional Fitness and Bodybuilding (IFBB) começa no dia 8 de novembro e o atleta encontra dificuldades para arrecadar o dinheiro que precisa.

O fisiculturista de Governador Valadares precisa do valor para arcar com os gastos de hospedagem, passagens áreas e inscrição para o concurso que será em Madri, na Espanha. “Já vendi alguns pertences meus, mas não consegui nem metade do valor necessário. Competições internacionais são muito caras. Preciso de ajuda para levar o nome de Governador Valadares e do Brasil para o mundo”, disse o fisiculturista.

Sem patrocínio, o atleta conseguiu a vaga no Mundial da IFBB após conquistar o primeiro lugar no Campeonato Mineiro e no Brasileiro da IFFB. Na competição nacional, Bradock ficou em primeiro lugar em duas categorias: sênior e master até 90kg. A IFFB é um órgão internacional que controla a musculação e fitness, e supervisiona os principais eventos internacionais do esporte. “Eu sei que tenho chances de ficar em primeiro lugar no campeonato mundial. Só me falta patrocínio”, afirmou Bradock.

Um dos principais nomes do fisiculturismo de Valadares, Bradock cresceu tendo como ídolos nomes como Arnold Schwarzenegger e Ronnie Coleman e, aos 15 anos, começou a dar seus primeiros passos na musculação. No começo, ele improvisava com o que tinha em casa, levantando sacos de cimento e latas de tinta.

“Aos 17 anos, fiquei no Top 2 de um campeonato realizado em Valadares, e fui campeão mineiro. O detalhe é que eu era fã do competidor concorrente que acabei derrotando naquele dia. Foi um título muito especial na minha carreira”, relembra o atleta, que para conseguir os recursos para a viagem, está recebendo doações em dinheiro.