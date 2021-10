Ainda sem resposta do Flamengo, o Atlético não sabe se poderá contar com a presença de atleticanos no confronto de sábado (30), contra o time carioca, pelo Brasileirão, no Maracanã. A diretoria rubro-negra está focada na partida decisiva pela Copa do Brasil, contra o Athletico-PR, mas afirmou ao Galo que dará uma resposta até esta quarta-feira (27).

Na segunda-feira (25), o Atlético fez o pedido oficial ao Flamengo solicitando a presença de 3.500 torcedores do Galo no jogo válido pela 29ª do Campeonato Brasileiro, seguindo as normas da Prefeitura do Rio de Janeiro e da CBF. O clube carioca ainda não disse se acatará o pedido alvinegro, mas prometeu uma resposta.

O Flamengo ainda não iniciou as vendas dos ingressos, mas o Galo quer ter a carga de 10% da capacidade permitida pela Prefeitura do Rio de Janeiro, que é de 50% de acordo com a última liberação, ou seja, cerca de 35 mil torcedores. Com isso, o Galo teria à disposição aproximadamente 3.500 ingressos.