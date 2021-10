A Federação Mineira de Futebol (FMF) definiu os confrontos, horários e locais das semifinais do Campeonato Mineiro Feminino. Estão classificados América, Atlético, Cruzeiro e Ipatinga.

O primeiro duelo será entre Ipatinga e Cruzeiro, no sábado (30), às 15h, no Estádio João Lamego Netto, em Ipatinga. O segundo jogo entre as equipes será no domingo, 7 de novembro, às 15h, na Arena Vera Cruz, em Betim.

O outro confronto será entre Atlético e América. Sendo o primeiro jogo no sábado (30), às 16h, no Sesc Venda Nova, com mando Alvinegro; e o jogo de volta, no domingo (7), às 17h, no mesmo local.

Fase classificatória

O Cruzeiro foi o líder da competição, com 12 pontos. Foram quatro vitórias (Ipatinga, Social, Atlético e Funorte) e uma derrota (Atlético). Foram 16 gols marcados e três sofridos, aproveitamento de 80%.

A vice-liderança foi ocupada pelo América, com 11 pontos, sendo o único time que avançou de fase invicto. Dos cinco jogos, venceu três (Social, Funorte e Cruzeiro) e empatou dois (Ipatinga e Galo). 11 gols feitos e dois contra, aproveitamento de 73%.

O Atlético, atual campeão do torneio, ficou na terceira posição com dez pontos. Venceu três jogos, empatou um e perdeu um. Nove gols pró e quatro contra, e 67% de rendimento.

Por fim, o Ipatinga fecha o quarteto da semifinal. O time do Vale do Aço conquistou sete pontos nos cinco jogos, com duas vitórias, um empate e duas derrotas; cinco gols marcados e cinco sofridos. 47% foi o aproveitamento.

Corrida pelo título

O Galo busca o bicampeonato do torneio, que foi conquistado no ano passado de forma invicta. O rival, Cruzeiro, também quer o segundo título – o primeiro veio em 2019. O América tenta retomar a hegemonia após o tricampeonato de 2016-2018; enquanto o Ipatinga, com a vaga garantida à Série A-3, tenta fazer frente aos times da capital e conquistar novamente o título após seis anos.