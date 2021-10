Para conseguir superar a grande vantagem construída pelo Atlético no Mineirão e conquistar uma vaga na final da Copa do Brasil, o Fortaleza precisa lidar com desfalques importantes no elenco. Pelo menos seis jogadores do time comandado por Juan Pablo Vojvoda estão de fora do jogo desta quarta-feira (27), na Arena Castelão.

Como no primeiro jogo, vencido pelo Galo por 4 a 0, em Belo Horizonte, Vojvoda não poderá contar com o zagueiro Marcelo Benevenuto e o meia Lucas Lima, porque os dois jogadores já disputaram a Copa do Brasil por outros clubes e, dessa forma, não podem vestir a camisa do Fortaleza nesta edição da competição.

Quem também ficou de fora do primeiro jogo e desfalca a equipe mais uma vez é o zagueiro Tinga, titular absoluto da posição. O jogador ainda se recupera de uma lesão na coxa esquerda e não poderá ser utilizado. O meia Lucas Crispim sentiu um desconforto muscular na última rodada do Brasileirão e também não deve entrar em campo contra o Galo.

No sistema ofensivo de Vojvoda, dois desfalques: Robson e o decisivo Yago Pikachu. O primeiro sofreu uma lesão contra o Athletico-PR, na última rodada do Brasileiro e está com uma proteção no pé direito, enquanto Pikachu machucou o ombro esquerdo também diante do Furacão e fica de fora. O atacante também está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.