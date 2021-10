“Estou cansado. Estou dormindo até agora gente”. Esse foi o relato de F.M, de 29 anos, à reportagem. Ele foi preso na manhã desta terça-feira (26), enquanto cochilava dentro de um veículo, depois de uma tentativa frustrada de furto a dois carros, na rua Rui Barbosa, no bairro Fernão Dias, em Igarapé, na região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com o militar à frente da ocorrência, o soldado Alexandre Rossi, do 1° pelotão da 7° Cia Independente da PM, durante o furto, o homem bateu os dois veículos. Por fim, acabou preso enquanto dormia dentro de um dos carros: ele precisou ser acordado pelos militares.

“Ele tentou roubar primeiro um Uno, fazendo ligação direta, porém, bateu o carro em uma mureta. Imediatamente, ele conseguiu abrir um Peugeout, que estava estacionado ao lado do Uno, mas também bateu esse segundo veículo em uma lixeira. Quando chegamos no local, tivemos que acordar o homem que dormia sono pesado dentro do carro”, detalhou o soldado.

Foram os moradores da região que acionaram a polícia após ouvir os barulhos de batida na rua. Eles julgaram que o homem estava morto.

O motorista Juscélio Barbosa, de 43 anos, é dono do Peugeout. Ele contou que saiu na porta de casa ao escutar o estrondo: foi quando viu seu carro batido na lixeira da vizinha com um homem dentro. “Me assustei demais quando vi o assaltante vestido com a minha blusa de frio, dormindo, depois de ter tentado roubar meu carro. Nunca vi uma coisa dessa”, comentou. “Ainda bem que tenho seguro. Ele estragou meu carro bastante, vidros danificados, portas estouradas”, contabilizou.

Mais cochilo

Mesmo algemado na delegacia, o homem continuava dormindo encostado em uma cadeira quando a reportagem de O TEMPO esteve no local. Ele contou que estava ‘muito cansado’ por ter passado a noite bebendo com amigos. “Eu bebi demais: champanhe, cerveja. Nem lembro direito, tô dormindo até agora, tô cansado. Agora vou ter que responder por isso”, lamentou o suspeito.

Conforme a PM, o homem detido possui extensa ficha criminal por furto. Agora, será encaminado ao sistema prisional de São Joaquim de Bicas, na região Metropolitana de Belo Horizonte.