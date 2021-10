A grande vantagem construída no Mineirão na última semana coloca o Atlético com um pé na final da Copa do Brasil, mas para cravar a vaga na decisão, o Galo precisa ter tranquilidade e não cometer erros nesta quarta-feira (27), às 21h30, diante do Fortaleza, na Arena Castelão.





O zagueiro Junior Alonso, titular absoluto do time comandado por Cuca, mantém os pés no chão e afirma que não está nada decidido na Copa do Brasil. Para o jogador alvinegro, o Galo precisa ter tranquilidade para conseguir aproveitar a boa vantagem construída – o Galo venceu a primeira partida por 4 a 0.

“Acho que eles, como não têm muito o que perder, vão começar o jogo atacando, arriscando tudo. Nós temos que ter a tranquilidade de ter a vantagem e aproveitar isso, jogar pelo erro do adversário. Temos jogadores que sabem jogar com isso”, disse o zagueiro do Galo.

Diferente da Libertadores, a Copa do Brasil não tem gol qualificado, o que significa que os gols marcados fora ou em casa têm o mesmo peso em de um empate. Com isso, o Fortaleza precisa vencer o Galo com quatro gols de diferença, não importa quantos gols o Atlético faça, para levar a decisão aos pênaltis. Uma vitória por cinco ou mais dá a classificação ao Leão do Pici.

Junior Alonso entrará em campo nesta quarta sem seu companheiro de zaga, Nathan Silva, porque o jogador não pode disputar a Copa do Brasil pelo Galo, já que entrou em campo na competição pelo Atlético-GO. O volante Allan também desfalca o Atlético, porque cumpre suspensão automática.