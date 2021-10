Foi condenada nesta terça-feira (26) a 2 anos e 2 meses de prisão, em regime inicial aberto, Jessica Nunes Mateus, suspeita de tentar matar a filha de apenas 10 dias de vida em 2015, no bairro Ribeiro de Abreu, na região Nordeste de Belo Horizonte. O III Tribunal do Júri entendeu que a nulher não agiu na época com “intuito homicida”, pois ainda estava sob influência do estado puerperal.

A mulher já foi condenada a 24 anos de prisão por ter matado a criança quando ela completou nove meses. Segundo denúncia apresentada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), Jéssica atingiu a menina com golpes contundentes no dia 4 de maio de 2015, no apartamento em que morava com ela.

O orgão detalhou ainda que a menina só não foi morta “por circunstâncias alheias à vontade da agente”. No dia das agressões, a suspeita ainda se trancou em um quarto com a menina, impedindo que outras pessoas pudessem socorrer o bebê.

A mulher disse à juíza Fabiana Cardoso Golteira que tinha “problemas de cabeça”, e, que, por causa das crises, batia na filha.

O conselho de sentença reconheceu o crime de “tentativa de infanticídio” e a magistrada destacou que Jessica agrediu a criança diversas vezes, causando uma série de problemas ao bebê, como dificuldade de sucção, hematomas no olho esquerdo, face e região torácica superior, crise convulsiva e traumatismo intracraniano.

Ao todo, a pena mínima de 3 meses acabou aumentada em 1/8 a cada uma das cinco circunstâncias valoradas negativamente à acusada: culpabilidade, motivo, circunstâncias do crime, consequências do crime e comportamento da vítima. Com isso, a pena foi elevada para 3 anos e 3 meses de detenção.

Entretanto, por se tratar de uma tentativa, já que a criança recebeu socorro médico e sobreviveu aos ferimentos, a pena acabou reduzida em um terço, chegando-se à sentença final de 2 anos e 2 meses.

Como a suspeita já cumpre pena por outro crime, foi estabelecido ainda que ela poderá cumprir a pena em regime inicial aberto e terá o direito de recorrer da sentença em liberdade.

Condenação anterior

Em julho de 2018, Jéssica foi condenada a 24 anos de prisão por ter matado por asfixia a menina por se incomodar com o choro dela. O crime ocorreu em 2016.

Ela foi sentenciada por homicídio triplamente qualificado – por motivo fútil, de maneira cruel e com recurso que dificultou a defesa da vítima.

No dia 29 de janeiro de 2016, a Jéssica matou a filha durante a manhã, quando o marido estava no trabalho, porque ficou irritada com o choro da criança. Ela teria colocado as mãos na boca e no nariz do bebê por cerca de 10 minutos até ter a certeza de que a criança havia morrido.

Em seguida, chamou o Samu e alegou a equipe médica que a filha engasgou com a mamadeira. Mas os exames da necropsia confirmaram que o caso se tratava de uma asfixia causada não pelo leite, mas sim porque alguém tapou as vias respiratórias da criança.