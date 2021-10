A Justiça do Trabalho condenou o Cruzeiro no processo movido por Maurício, atualmente no Internacional. O jogador cobra R$ 1 milhão do clube por dívidas durante a sua passagem pelo time profissional, entre 2019 e 2020.

A decisão do juiz Alfredo Massi foi de arbitrar o valor por causa de débitos do passado. O atleta cobra o salário de dezembro de 2019, luvas referentes a dezembro de 2019, acréscimo remuneratória de outubro de 2020, saldo de salário de 30 dias, 13º salário proporcional de 2020, férias proporcionais, luvas referentes ao mês de outubro de 2020, direitos de imagem referentes a outubro de 2020 e multas previstas na CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas).

Maurício acionou o Cruzeiro na justiça em setembro deste ano. O jogador tinha salários de R$ 150 mil por mês no fim de sua passagem pela Toca da Raposa II. Esta é a remuneração base usada para o cálculo das verbas rescisórias.

O jogador deixou o Cruzeiro para defender o Internacional em novembro do ano passado. Na ocasião, ele foi trocado por William Pottker.