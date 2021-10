O vice-presidente administrativo do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) do Futebol, o auditor Felipe Bevilacqua, homologou multa de R$ 10 mil ao técnico Vanderlei Luxemburgo por desrespeitar a arbitragem na partida contra o Operário-PR. O treinador acolheu a decisão, publicada na tarde desta segunda-feira (25).

Em partida da Série B do Brasileiro, o Cruzeiro recebeu o Operário no dia 16 de setembro. Com um gol anulado no minuto final e, após muita confusão, o técnico Vanderlei Luxemburgo foi expulso. Na súmula o árbitro narrou que Luxemburgo se dirigiu a arbitragem dizendo: “Você está mal-intencionado, quem deveria ser expulso é você, seu safado, é isso que vocês queriam”, escreveu.

Antes de denunciar o treinador, a Procuradoria apresentou proposta de Transação Disciplinar para aplicação imediata da pena de multa no valor de R$ 10 mil por infração ao artigo 258, inciso II, do CBJD por reclamar desrespeitosamente contra as decisões da arbitragem. Metade do valor será pago em medida de interesse social para a Instituição Creche Escola Arco-íris e os outros R$ 5 mil em boleto diretamente para a CBF.

A proposta foi acolhida pelo Cruzeiro e homologada pelo auditor-relator do Pleno, Felipe Bevilacqua.