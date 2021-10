Um meteoro passou pelo céu da cidade de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, na noite desta segunda-feira (25). O fenômeno foi flagrado pelas câmeras do site Clima ao Vivo, por volta de 18h19. No vídeo o meteoro cruza o céu lentamente, em torno de 5 segundos.

Veja vídeo:

Por meio do site Clima Tempo, Marcelo Zurita da Rede Brasileira de Observação de Meteoros (Bramom), explicou o que é o fenômeno. “Asteroides, meteoroides e cometas orbitam o Sol em uma velocidade altíssima, algo entre 40 mil e 266 mil quilômetros por hora. Quando atingem a atmosfera da Terra nessa velocidade, mesmo fragmentos tão pequenos quanto um grão de areia são capazes de aquecer instantaneamente os gases atmosféricos, gerando um fenômeno luminoso chamado de meteoro. Então, o meteoro é apenas o fenômeno luminoso, nada mais. Meteoro não é sólido, não é líquido e nem gasoso, é apenas luz. Popularmente, o meteoro é também chamado de estrela cadente.”

O site explicou ainda que quanto maior o objeto, maior é a luminosidade do meteoro. “E quando sua luminosidade supera o brilho de Vênus, o meteoro é comumente chamado de fireball ou bola de fogo. Algumas vezes, dependendo também da velocidade e do ângulo de entrada, o meteoroide ou asteroide é grande o suficiente para atingir as camadas mais densas da atmosfera. Nesses casos, além de formar uma bola de fogo mais espetacular, o meteoro geralmente termina com um evento explosivo”, escreveu o Clima ao Vivo.



Com informações do site Clima ao Vivo