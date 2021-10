O vôlei com conhecimento e independência jornalística

O Minas evoluiu, mas não o suficiente para evitar o terno do Praia Clube em Brasília.

A história foi bem diferente, mas o desfecho exatamente o mesmo.

O primeiro título sul-americano do Praia Clube chegou com um 3 a 2 apertado e um jogo com a cara dos dois maiores times do Brasil na atualidade.

Partida que justifica a principal rivalidade do vôlei nacional.

O Praia andou derrapando, mas ainda asim foi mais equilibrado.

O Minas nem tanto, talvez por isso tenha sido castigado no tie-break.

As estrangeiras fizeram novamente a diferença.

As dominicanas do Praia estão em grande fase e voando fisicamente. Anne não foi tão bem quanto nas finais do estadual e da supercopa, mas não comprometeu.

O Minas segue dependente de Thaísa, maior pontuadora, e Carol Gattaz. Na saída, Kisy é melhor opção que Dani, mas Nicola não enxerga dessa forma.

Aliás, o técnico errou ao não substituir Neriman que segue abaixo da expectativa e instável no passe.

O momento é todo favorável ao Praia Clube que em 10 dias conquistou 3 títulos contra o maior rival.

A responsabilidade aumenta para a Superliga e os resultados colocam o time como favorito, mas longe de ser imbatível.

O Minas é prova disso.

O atual campeão da Superliga terá que trabalhar a parte fisica, emocional e fazer Neriman jogar. Sem ela, será complicado.