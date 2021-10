Na noite desta segunda-feira (25), o Minas Storm entrou em quadra pela primeira vez na temporada 2021/22, e venceu o União Corinthians por 77 a 59 (8/14; 18/12; 34/15; 17/18), na estreia na NBB, em Santa Cruz do Sul (RS). O Minas segue em viagem pelo Sul, onde na quarta-feira enfrenta o Caxias do Sul Basquete, às 20h.

JOGO COLETIVO

Um dos destaques da vitória minastenista foi a força coletiva e o entrosamento. Mais da metade do plantel esteve em quadra, com atletas entregando acima de 8 pontos durante a partida contra o time estreante do NBB, o União Corinthians.

Após a partida, o ala Gui Deodato ressaltou a fórmula utilizada pelo time na construção da vitória. “Jogo intenso e nervoso no começo, acho que de ambas as partes. Tivemos muitos erros, foram 14 no primeiro tempo. Mas voltamos com lucidez, pressionando, subindo a quadra e foi um resultado importantíssimo para a sequência do campeonato”, comentou Deodato.