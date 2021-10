Por tempo indeterminado, o Outback incluiu em seu cardápio uma sobremesa clássica internacional, mas reestilizada: a banoffee, torta de banana, por assim dizer.

Na casa, a receita tradicional foi renomeada para Choco Cinnamon Banoffee e leva doce de leite Havana, base crocante de biscoito Thunder, mesma receita usada em seus brownies, brigadeiro com canela (um dos pontos mais diferentes da receita original, que não leva chocolate), rodelas de banana, chantilly e canela.

“Após alguns testes, resolvemos criar uma versão Outback da banoffee, uma sobremesa que está super em alta e que tem um perfil de sabor bem diferente das nossas atuais opções no menu”, disse, em nota à imprensa, Renata Lamarco, diretora de Marketing da Bloomin’ Brands, grupo detentor da marca Outback no Brasil. De origem inglesa, a banoffee foi criada em 1974 por dois ingleses.

A sobremesa do Outback serve até duas pessoas e está disponível nas lojas físicas e pelo delivery com preço de R$ 34,90. No delivery, ela segue a tendência de Faça Você Mesmo (DIY), e vai em dois potes para que o consumidor finalize como preferir.

O Outback Steakhouse possui 114 restaurantes no Brasil e em 23 países nas Américas, Ásia e Oceania. A rede Outback pertence ao grupo Bloomin’ Brands, que ainda conta com as marcas Abbraccio e Aussie Grill. Em BH, há lojas no Boulevard Shopping, Del Rey, Pátio Savassi e BH Shopping.