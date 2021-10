Os prefeitos da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) querem trabalhar de maneira integrada com os órgãos de defesa civil municipal e estadual durante o período chuvoso. Eles se reuniram na Cidade Administrativa, na manhã desta terça-feira (26), com representantes da Defesa Civil Estadual; Corpo de Bombeiros e Polícia Militar .

Por sua vez, o Coronel Osvaldo Marques Coordenador Estadual de Defesa Civil endossou como importante o trabalho constante em se investir em prevenção, tendo em vista que os custos com recuperação são altos e a perda de vidas inmensuráveis. Em seguida, citou um cálculo internacional que estima que para cada US$ 1 investido em prevenção, se economiza US$7 em recuperação.

De acordo com a Granbel, todas as cidades da RMBH já apresentaram o plano à Defesa Civil Estadual. O órgão agora analisa os documentos apresentados para traçar ações estratégicas.

Osvaldo Marques afirmou ainda que quando o município não sabe construir um decreto, a defesa civil ajuda na elaboração do documentos para solicitar o pedido junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional, por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa civil (Sedec).”Se for o caso, vamos a Brasília com o município se precisar”, disse em tom ameno o coordenador estadual de defesa civil. Ele destacou que é muito importante que os colaboradores municipais estejam aptos e disponíveis, tendo em vista que o trabalho dos profissionais extrapola o expediente normal de trabalho.